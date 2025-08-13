Dwa produkty dla podkręcenia metabolizmu. Rano działają najlepiej
Rano nie masz czasu na przygotowywanie wymyślnych śniadań? A może zaspanemu organizmowi brakuje weny do tworzenia urozmaiconych posiłków? Nadal nie musisz zaczynać dnia od nudnej kanapki z szynką i serem. Jednym z najlepszych sposobów na zdrowe i smaczne śniadanie jest odżywczy koktajl. Tym razem proponujemy nieoczywiste połączenie warzywno-owocowe.
Koktajl o poranku, czyli udany start
Poranny koktajl dostarcza energii, a jednocześnie nie obciąża układu pokarmowego. Składniki odżywcze w formie płynnej są szybciej przyswajalne. Zapewnia to skuteczną pobudkę dla rozleniwionego po nocy organizmu, korzysta na tym szczególnie metabolizm. Dodatkowo koktajle to świetny sposób na nawodnienie i zafundowanie sobie porannej dawki witamin. Miksować możemy najróżniejsze składniki, a eksperymenty są w tej kwestii mile widziane. Szukając śniadaniowej inspiracji, skosztuj koktajlu z buraka i malin.
Duet do zadań specjalnych
Buraki z pełnym przekonaniem można określić mianem superwarzywa. Zawierają azotany, które wspomagają pracę układu krążenia i obniżają ciśnienie krwi. Są źródłem betainy, czyli związku o działaniu przeciwzapalnym i wspierającym pracę wątroby. Dodatkowo buraki to skarbnica witamin z grupy B, żelaza i magnezu, które są konieczne dla prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i przeciwdziałania anemii. Warzywa znane są także z pozytywnego wpływu na wydolność fizyczną, a sok z buraka często gości w jadłospisie sportowców.
Z kolei maliny wzbogacają koktajl solidną dawką witaminy C, manganu oraz błonnika. Zawierają antocyjany i kwas elagowy, które pozytywnie wpływają na odporność i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Też cechują się właściwościami przeciwzapalnymi, a niski indeks glikemiczny sprawia, że są dobrym wyborem dla osób pilnujących poziomu cukru we krwi.
Koktajl o wszechstronnym działaniu. Sięgaj po niego o poranku
Buraki i maliny tworzą mieszankę o apetycznym kolorze. Koktajl jest nie tylko smaczny i kuszący, ale przede wszystkim zdrowy. Czego spodziewać się po zestawieniu tych dwóch skarbów natury? Regularne picie koktajlu działa na różne aspekty funkcjonowania organizmu:
- wspomaga serce i naczynia krwionośne;
- zwiększa poziom energii;
- ułatwia regenerację po wysiłku fizycznym;
- działa ochronnie na komórki.
Warto wziąć pod uwagę, że naturalna słodycz malin łagodzi dość intensywny smak buraka. Koktajl okazuje się smaczny nawet dla osób, które nie przepadają za warzywem.
Przepis na koktajl buraczano-malinowy
Zaletą koktajli jest krótki czas ich przygotowania. Możesz też zrobić porcję wieczorem, aby rano tylko wstać i sięgnąć po szklankę. Oszczędność czasu i wygoda przede wszystkim.
Składniki
- 1 ugotowany lub upieczony burak
- 1 szklanka świeżych albo mrożonych malin
- 1 szklanka wody, napoju roślinnego albo kefiru
- sok wyciśnięty z połowy cytryny
- opcjonalnie 1 banan
Sposób przygotowania
Buraka obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Przełóż do blendera, dodaj maliny i resztę składników. Zmiksuj na gładką konsystencję. Gotowe!