Modowe wydarzenie, jakim był event marki Marc Cain, zachęcił polskie gwiazdy do założenia wiosennych ubrań tej firmy. Na imprezie pojawiły się między innymi Katarzyna Zdanowicz oraz Barbara Kurdej-Szatan .

Dwie piękne blondynki, dziennikarka i aktorka, wyglądały pięknie, ale... niemal tak samo. Dwie gwiazdy zdecydowały się założyć ten sam płaszcz marki organizującej imprezę, lecz inaczej go wystylizowały.

To miało pokazać, że właśnie jeden element wiosennej garderoby może wyglądać zupełnie inaczej w zestawieniu z innymi ubraniami. I tak Katarzyna Zdanowicz połączyła piękny różowy płaszcz, z kremowymi, szerokimi spodniami, które są obecnie w trendach i ze zwiewną białą koszulą.

Panie chętnie pozowały razem, ale co zrobić według zasad dobrego wychowania, gdy spotkamy tak samo ubraną jak my osobę na takim wydarzeniu? Jak należy się zachować, by nie zaliczyć wpadki, a zachować klasę?