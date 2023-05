Spis treści: 01 Gala ShEO Awards 2023: Katarzyna Zdanowicz zaskoczyła stylizacją

Gala ShEO Awards 2023: Katarzyna Zdanowicz zaskoczyła stylizacją

Gala ShEO Awards 2023 przeszła już do historii. Emocji nie brakowało, a statuetki, jak co roku, powędrowały do kobiet, które zmieniają świat na lepsze. Ideą wydarzenia jest bowiem wyróżnienie tych kobiet, które mają istotny wpływ na daną dziedzinę. Nagrody otrzymują więc ekspertki ekonomii, zdrowia, mediów, kultury, ekologii czy działalności społecznej.

Podczas tegorocznej gali ShEO Awards "Wprost" uhonorował te kobiety, które swoje cele osiągają w mistrzowskim stylu. Do tego są ambitne, utalentowane, zdeterminowane i odważne. Statuetki wręczyły laureatki z poprzednich lat, a wśród wyróżnionych nie zabrakło prawdziwych gwiazd i autorytetów. Nagrody powędrowały między innymi do Katarzyny Dowbor, Heleny Englert czy Aleksandry Żebrowskiej.

Niecodzienna kreacja Katarzyny Zdanowicz. To hit!

Wydarzenie przyciągnęło spore tłumy, a wśród przybyłych gwiazd nie zabrakło także Katarzyny Zdanowicz. Dziennikarka Polsatu zachwyciła wszystkich zebranych swoją stylizacją, stawiając tego wieczoru na niecodzienne zestawienie.

Zdjęcie Gala ShEO Awards 2023: Katarzyna Zdanowicz zaskoczyła stylizacją / AKPA

Gwiazda zdecydowała się na elegancką, białą marynarkę w czarne wzory, zestawiając ją z czarną spódnicą z frędzlami. Całość uzupełniły jasne szpilki oraz czarny, gruby pasek i torebka. Co ciekawe, podobna stylizacja nie jest u Katarzyny Zdanowicz codziennością. Zazwyczaj gwiazda stawia na wygodne outfity, które dopełnia delikatnym makijażem. Tym razem zaszalała, dając jedynie dowód temu, że nie boi się eksperymentować z modą, wyglądając nieskazitelnie w każdym zestawieniu.

Zdjęcie Gala ShEO Awards 2023: Katarzyna Zdanowicz zaskoczyła stylizacją / AKPA

Katarzynę Zdanowicz określa się mianem jednej z najlepiej ubranych kobiet w Polsce. Wielu mówi o niej nawet, jako o ikonie stylu. Dziennikarka raz za razem, pojawiając się na ściankach, wzbudza bowiem zachwyt. Gwiazda uwielbia eleganckie kreacje, do których każdorazowo stara się dobrać oryginalne dodatki lub ozdoby. Jej modowe wybory to prawdziwa inspiracja dla wielu Polek.

Czy frędzle są modne? Katarzyna Zdanowicz inspiruje

W tym sezonie projektanci pokochali frędzle. Te są obecne nie tylko na kurtkach, ramoneskach i koszulach, ale również spodniach, spódnicach i dodatkach. Bo frędzle to nie tylko boho. Jak pokazuje Katarzyna Zdanowicz, mogą być nie tylko niezwykle stylowe i eleganckie, ale również zmysłowe.

W sezonie wiosna-lato 2023 frędzle upodobały sobie towarzystwo klasycznych elementów damskiej garderoby. Warto więc łączyć je z białymi koszulami, oversizowymi marynarkami czy skórzanymi kurtkami. To również idealny przepis na efektowną kreację wieczorową. W tym temacie, po raz kolejny, Katarzyna Zdanowicz jest najlepszą inspiracją.

