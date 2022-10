Siostry Kardashian pochwaliły się na Instagramie swoimi kostiumami na Halloween. Wybór Kendall Jenner padł na postać ze znanej bajki. Popularna amerykańska celebrytka pochwaliła się zdjęciami swojego kostiumu halloweenowego. Modelka postawiła na oryginalność - za inspirację posłużyła jej bohaterka znanej bajki "Toy Story".

Kendall Jenner w seksownym kostiumie na Halloween

26-letnia Kendall Jenner zaprezentowała się na Instagramie jako rudowłosa, seksowna kowbojka. Modelka postanowiła zaprezentować swój strój w całej okazałości - wbrew pozorom, nie zostawia on zbyt wiele wyobraźni. Przedstawicielka rodu Kardashian-Jenner wybrała kusy crop top, kuse dżinsowe szorty i kowbojski kapelusz. Swoje rude włosy zaplotła w dwa warkocze.

Pod postem posypały się liczne komplementy fanów. "Urocza", "Najsłodsza kowbojka", "Piękna" - ocenili stylizację Kendall obserwatorzy.

Nie zabrakło komentarza siostry Kendall, Khloe Kardashian. "Najseksowniejsza Jessie, jaką kiedykolwiek spotkałam" - napisała na Instagramie.

Celebrytka i modelka

Oryginalny strój Kendall podkreśla jej idealną sylwetkę. Pomimo plotek na temat operacji plastycznych, Kendall twierdzi, że niczego nie zmieniała w swoim wyglądzie. Dlatego też modelka nie traci okazji, by pochwalić się perfekcyjną figurą. Na Instagramie publikuje sporo zdjęć w bikini czy stylizacjach podkreślających szczupłą sylwetkę.

Kendall zyskała sławę przede wszystkim dzięki reality show "Keeping up with the Kardashians". Od 2017 roku celebrytka jest najlepiej zarabiającą modelką na świecie.

