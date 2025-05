Nie ma wątpliwości. W tej fryzurze 50-latki wyglądają na młodsze co najmniej o dekadę

To nie jest efekt placebo. To jak dobrze dobrana rama do obrazu. Twarz po pięćdziesiątce często się zmienia - traci jędrność, pojawiają się linie, kontury robią się łagodniejsze. Grzywka cześć z tych zmian dosłownie zamaskuje. Czoło będzie zasłonięte, ale za to policzki, nos, oczy będą lepiej wyeksponowane.