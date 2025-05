Szukasz pomysłu na prezent? Sprawdź TOP 5 produktów, które ucieszą przyszłą mamę

No właśnie, poziom trudności. Trzymając się analogii do cyfrowej rozrywki, w grach zazwyczaj zaczynamy od poziomu "łatwy". Bo kto nie lubi mieć przewagi, zanim zrobi się trudniej? Chcemy się dobrze bawić i poczuć, że panujemy nad sytuacją, zanim gra wrzuci nas w wir prawdziwych wyzwań. Macierzyństwo od razu odpala tryb "hardcore". Bez samouczka. Bez możliwości wciśnięcia pauzy. I... z pełną odpowiedzialnością za drugiego człowieka. Nagle okazuje się, że trzeba działać z refleksem gracza e-sportowego oraz mieć cierpliwość i planowanie godne genialnego stratega. Dlatego - podobnie jak w grach - potrzebne jest wsparcie. Tylko zamiast drużyny z mikrofonami, młoda mama ma do dyspozycji sprytne gadżety. Nie chodzi bowiem o pokonanie kolejnego bossa, lecz o wykonanie codziennych misji pobocznych. I to właśnie taki prezent naprawdę robi różnicę! Mimo że być może nie wygląda efektownie w opakowaniu.

Najlepszy prezent dla młodej mamy? Praktyczny!

W świecie wszędobylskich banerów i spotów promocyjnych łatwo zapomnieć, że przyszła mama to nie gwiazda reklamy. To prawdziwa kobieta, która mierzy się z prawdziwymi wyzwaniami. Zmęczenie, niewyspanie, huśtawki nastrojów, fizyczne ograniczenia, presja społeczna, niepokój o przyszłość... Wszystko to przytłoczyłoby niejednego superbohatera. Co w takiej sytuacji cieszy najbardziej? Nie to, co ładne, ale to, co ułatwia życie.

Zapomnij o świecidełkach i bibelotach. Nawet superbohaterki potrzebują wsparcia! 123RF/PICSEL

Bo czasem jedno praktyczne urządzenie potrafi skrócić czas wykonywania niezbędnych obowiązków o kilkadziesiąt minut dziennie. Albo pozwolić wziąć prysznic bez stresu, czy dziecko się w międzyczasie nie obudziło, uratować karmienie czy zorganizować szybką drzemkę. A młode mamy rzadko się skarżą. "Jakoś dam radę", mówią, nawet jeśli wewnątrz wszystko w nich krzyczy. Dlatego tak ważne jest, by prezent od bliskiej osoby był czymś więcej niż tylko gestem - odpowiedzią na potrzeby, których ona sama być może nie umie jeszcze nazwać.

Niania elektroniczna, czyli prywatny system monitoringu

Dla świeżo upieczonej mamy nie ma nic bardziej niepokojącego niż... cisza. Choć w pierwszej chwili brzmieć to może podejrzanie - tak właśnie jest. Jeśli dziecko akurat nie śpi, zazwyczaj cisza oznacza kłopoty i sytuację wymagającą natychmiastowej reakcji.

Elektroniczna niania z miejsca na liście "może się przyda" trafia więc prosto do kategorii "nie wyobrażam sobie bez niej dnia". Staje się nieocenionym narzędziem do odzyskania choćby chwili spokoju.

Dzięki niej można bez stresu wypić kawę w kuchni, odpisać na maile czy po prostu zamknąć się w innym pokoju na dwie minuty. Mówiąc wprost: niania daje poczucie kontroli i odrobinę wolności, która w pierwszych miesiącach życia dziecka jest na wagę złota.

Propozycja od Media Expert: niania elektroniczna MOMINI Blissview

Najważniejsze cechy: model cyfrowy ze wskaźnikiem naładowania baterii, rozdzielczość ekranu 320 x 240, zasięg do 300 m, komunikacja dwukierunkowa, regulacja głośności, obrót o 360°, wirtualny asystent, widzenie w ciemności.

Laktator, czyli technologia, która daje wybór

Nie każda młoda mama z marszu odnajduje się w karmieniu piersią. Dla części z nich to mozolny, trudny, a często i bolesny proces. Brzmi jak sytuacja wymagająca pomocy, prawda? I właśnie z pomocą przychodzi laktator - jedno z tych urządzeń, które nie tylko pomagają utrzymać laktację, ale przede wszystkim oddają mamie kontrolę. Ten zmyślny gadżet powstał z myślą o mamach, które nie chcą rezygnować z karmienia naturalnym mlekiem, ale z różnych powodów nie mogą karmić bezpośrednio. Choćby wówczas, gdy potrzebują wyjść z domu - karmienie w swoje ręce przejmie wówczas partner.

Propozycja od Media Expert: laktator NENO Vento Twin

Najważniejsze cechy: typ dwustronny o pojemności 150 ml, dwie pompki, regulacja siły ssania, trzy tryby pracy i trzy fazy, wymienny lejek.

Termometr, czyli mały sprzymierzeniec wielkich zmartwień

Gorączka u niemowlaka to zawsze stres. Każdy rodzic z pewnością zgodzi się z tym, iż nawet niewielkie skoki temperatury powodują niepokój. Oznacza to, że dobry termometr to jedno z podstawowych narzędzi w domowej apteczce. Tym bardziej że tu liczy się szybkość, dokładność i komfort dziecka podczas sprawdzania. Dodatkowa zaleta? Taki prezent zostaje z rodziną na lata.

Propozycja od Media Expert: termometr BRAUN Thermoscan 7+ Connect IRT6575

Najważniejsze cechy: czas pomiaru ok. dwie sekundy, dokładność do 0.1 stopnia, sygnał dźwiękowy końca pomiaru, podgrzewana końcówka, precyzyjny odczyt, połączenie z dedykowaną aplikacją.

Butelki, podgrzewacze i sterylizatory, czyli trio do zadań specjalnych

Karmienie butelką wymaga cierpliwości i organizacji. O ile pierwszy aspekt należy w sobie wypracować, o tyle drugi - można kupić. Lub otrzymać w prezencie. Butelki + podgrzewacz + sterylizator to idealny zestaw: podgrzewacz sprawia, że mleko ma zawsze idealną temperaturę, a sterylizator zadba o niezbędną higienę. To zestaw, który świetnie się uzupełnia i sprawia, że karmienie z wyzwania zamienia się w przewidywalną część dnia.

Propozycja od Media Expert: zestaw butelek PHILIPS Avent Natural SCD838/11

Najważniejsze cechy: pojemność 125 ml (dwie butelki) oraz 260 ml (kolejne dwie butelki), wykonane z polipropylenu i silikonu, antykolkowe, łatwe w używaniu i składaniu, w zestawie zapobiegający kapaniu smoczek oraz szczoteczka do czyszczenia.

Propozycja od Media Expert: podgrzewacz do butelek NENO Vivo

Najważniejsze cechy: regulacja temperatury podgrzewania, automatyczny wyłącznik, podtrzymywanie temperatury.

Propozycja od Media Expert: sterylizator LOVI 12-209

Najważniejsze cechy: przeznaczony do butelek oraz smoczków, dodatkowa funkcja suszenia, automatyczne wyłączanie, pojemność do czterech butelek, czas sterylizacji ok. 10 minut.

Bujaki i chodziki, czyli coś nie tylko do zabawy

Na pierwszy rzut oka wyglądają jak gadżety do zabawy. Ale dobry bujak czy chodzik to tak naprawdę sprytne narzędzia do zarządzania czasem i energią. Bujak pomaga uśpić malucha i uspokoić go choćby po karmieniu. To jak dodatkowa para rąk! Z kolei chodzik pomaga najmłodszym stawiać pierwsze kroki, rozwijać motorykę i poznawać przestrzeń. A zadowolony maluch to... mniej zestresowana mama.

Propozycja od Media Expert: bujak KINDERKRAFT Mimi Beżowy

Najważniejsze cechy: 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, antypoślizgowe nóżki, lekka i łatwa w składaniu konstrukcja, zdejmowane poszycie, waga dziecka do 9 kg.

Propozycja od Media Expert: chodzik SUN BABY Gwiazdki B01.019.1.5

Najważniejsze cechy: regulacja wysokości, stopery, waga dziecka do 4,5 kg, maksymalne obciążenie do 12 kg, efekty dźwiękowe.

Płatna współpraca