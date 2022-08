Kendall Jenner w mediach społecznościowych

Kendall Jenner od kilku lat podbija wybiegi najsławniejszych domów mody. Jest uznawana za najlepiej opłacaną modelką na całym świecie, a jej kariera cały czas prężnie się rozwija. Kendall Jenner, zanim została modelką, popularność zyskała za sprawą reality show "Keeping Up With the Kardashians". To dzięki programowi rodzinna Kardashian-Jenner zarobiła miliony dolarów i zyskała rzeszę fanów na całym świecie.

Modelka dorastała na oczach widzów, a jej codzienność obserwowały miliony osób. Obecnie nie pokazuje życia prywatnego w mediach społecznościowych. Dzieli się jedynie ujęciami z pracy lub wakacji. Chętnie pozuje w skąpych strojach i odsłania ciało.

Kendall Jenner zapozowała w bikini

Kendall Jenner podobnie jak jej siostry nie ma problemu z publikowaniem zdjęć w bieliźnie, bikini i skąpych strojach. Każda z nich może pochwalić się idealnymi sylwetkami, dlatego też w mediach społecznościowych nie brakuje ujęć, na których odsłaniają ciała.

Tym razem modelka postanowiła zapozować w czerwonym bikini. Fotografię, na której uśmiecha się od ucha do ucha, wrzuciła do sieci, a internauci jak zwykle zareagowali. W poście Kendall Jenner zamieściła jeszcze jedno zdjęcie, które dokładnie pokazuje figurę modelki.

Na komentarze internautów nie trzeba było długo czekać. Pojawiły się ich tysiące, a modelka została wręcz zasypana komplementami. "Jak zawsze przepiękna", "Doskonała" - pisali fani.

