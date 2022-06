Khloé Kardashian chwali się efektami ciężkich treningów

Khloé Kardashian sławę przyniosło rodzinne reality show "Keeping Up With the Kardashians". Jej popularność nie słabnie i jest znana niemal na całym świecie.

Instagram Post

Celebrytka przez lata musiała mierzyć się ze złośliwymi komentarzami dotyczącymi wagi i porównywaniami do sióstr. W ostatnim czasie Khloé Kardashian jeszcze bardziej skupiła się na siłowni i zaczęła coraz ciężej trenować.

Efektami treningów celebrytka chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Na instagramowym profilu nie brakuje ujęć w obcisłych strojach, które dokładnie podkreślają jej kształty.

Khloé Kardashian postawiła na róż

Khloé Kardashian regularnie publikuje nowe zdjęcia w mediach społecznościowych. Między rodzinnymi ujęciami można znaleźć kadry, na których chętnie odsłania ciało.

Instagram Post

Tym razem na jej profilu pojawiło się zdjęcie w różowej stylizacji. Celebrytka postawiła na obcisłe body i długie, metaliczne spodnie. Khloé Kardashian dobrała do tego szpilki w tym samym kolorze.

Stylizacja dokładnie wyeksponowała nie tylko szczupłą sylwetkę celebrytki, ale także biust. Internauci nie mogli oderwać wzroku od Khloé Kardashian i wręcz zasypali ją komplementami. "To twój kolor", Przepięknie", "Rewelacyjnie wyglądasz" - można przeczytać pod zdjęciem.

