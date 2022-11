Popularność Khloé Kardashian przyniosło rodzinne reality show "Keeping Up With the Kardashians". Jej sława nie słabnie, a dziś celebrytka znana jest niemal na całym świecie.

Przez lata gwiazda musiała jednak mierzyć się z wieloma przykrymi komentarzami, dotyczącymi jej wyglądu i wagi. Często porównywano ją do sióstr, określając mianem "najbrzydszej". W końcu Khloé Kardashian postanowiła zamknąć usta komentatorów, mocno skupiając się na sobie. Zaczęła trenować, a częste wizyty na siłowni już wkrótce przyniosły upragnione efekty.

Khloé Kardashian w obcisłej sukience. Od jej figury trudno oderwać wzrok

Dziś Khloé Kardashian chętnie chwali się swoją szczupłą sylwetką, raz za razem publikując w sieci zdjęcia, które są dowodem jej ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeń. Postępy gwiazdy z uwagą śledzi wierna rzesza fanów. Na Instagramie celebrytkę obserwuje bowiem ponad 270 mln osób.

Gwiazda systematycznie umieszcza w swojej wirtualnej galerii zdjęcia w niesamowitych kreacjach, które doskonale uwydatniają jej wszelkie atuty. Tym razem pochwaliła się ujęciem, na którym prezentuje się w niezwykle seksownej kreacji.

Khloé Kardashian wie, jak zaskoczyć fanów. Co za ciało!

Khloé Kardashian ma na sobie obcisłą, połyskującą sukienkę midi, która dokładnie podkreśla jej umięśnione ciało. Efektu "wow" dodaje duże rozcięcie na brzuchu, które dodatkowo eksponuje również biust.

Internauci nie mogli oderwać wzroku od gwiazdy. Natychmiast zasypali ją komplementami. "Przepięknie", "Rewelacyjnie wyglądasz" - pisali fani.

