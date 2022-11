Sophia Tomalla to niemiecka modelka i prezenterka telewizyjna, znana z niemieckich edycji programu "Dancing With The Stars" i "Dance, Dance, Dance". Tomalla związana była przez jakiś czas z byłym mężem Gwen Stefani, muzykiem Gavinem Rossdalem, później umawiała się z niemieckim piłkarzem Lorisem Kariusem, a dziś jest szczęśliwie zakochana w tenisiście Alexandrze Zverevie.

Sophia Tomalla znana jest nie tylko ze swoich licznych romansów i związków ze słynnymi muzykami i sportowcami, ale także zjawiskowego wyglądu i miłości do licznych tatuaży. Modelka i prezenterka może się pochwalić perfekcyjną figurą, którą chętnie eksponuje w kusych kreacjach czy zmysłowej bieliźnie.

Reklama

Na Instagramie modelki, na którym zgromadziła już sporą liczbę 1,3 milina fanów nie brakuje fotek, które rozpalają wyobraźnię, Sophia zachwyca także na oficjalnych galach.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Gwiazda "Top model" wyznała, że ktoś wrzucił jej do drinka pigułkę gwałtu!

Sophia Tomalla kusi w błyszczącej sukni. Nogi do nieba!

Sophia Tomalla pojawiła się w weekend na niemieckiej premierze musicalu "Moulin Rouge" i zachwyciła w seksownej stylizacji. Modelka zdecydowała się na krótką, błyszczącą kreację, która odsłoniła jej długie, wyjątkowo zgrabne nogi. Ten wybór momentalnie docenili fani gwiazdy:

- "Skradłaś wszystkim show", "Seksowna" "Jak można być tak pięknym?", "Te nogi" - piszą, zachwyceni modelką.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Podoba wam się w tej seksownej kreacji?

Zobacz również:

Magda Gessler zaszalała ze stylizacją. Tak wybrała się na spacer z ukochanym!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zdanowicz pomiędzy wersami". Oto prawdziwa cena emigracji INTERIA.PL