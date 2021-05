Khloe Kardashian i jej chłopak Tristan Thompson są rodzicami 3-letniej True. Mimo że ich związek jest bardzo burzliwy i już kilkukrotnie się rozstawali (głównie z powodu zdrad Thompsona), akurat teraz znowu są razem, a ich uczucie kwitnie.

To sprawiło, że zaczęli myśleć o powiększeniu rodziny i otwarcie o tym mówią w najnowszym sezonie reality show "Z kamerą u Kardashianów".

Nie będzie to jednak proste. Po konsultacjach z lekarzami celebrytka dowiedziała się bowiem, że z powodów zdrowotnych nie powinna już więcej starać się o dziecko, bo w jej przypadku ciąża wiąże się z ogromnym ryzykiem powikłań.

Reklama

"Nie zamierzam wdawać się w szczegóły przed kamerą, ale lekarze powiedzieli mi, że mam 80 procent pewności, że poronię każdą kolejną ciążę. Niewiele brakowało, a tak właśnie by się stało, gdy byłam w ciąży z True" - wyznała w programie "Z kamerą u Kardashianów".

Z podobnymi problemami w przeszłości mierzyła się jej siostra Kim Kardashian, która ma czwórkę dzieci, z czego dwoje młodszych przyszło na świat dzięki surogatce. Do tego rozwiązania namawiała również młodszą siostrę.

"Szczerze mówiąc, miałam jak najlepsze doświadczenia z matkami zastępczymi. I myślę, że wiesz, jak to jest rodzić. Zawsze powtarzam, że to niesamowite przeżycie nosić pod sercem swoje dziecko, a potem je urodzić. Ale zobaczysz, miłość, którą poczujesz do dziecka urodzonego przez surogatkę, jest dokładnie taka sama. Nie ma różnicy" - zapewniała siostrę Kim w programie.

Wszystko wskazuje na to, że przekonała Khloe, bo celebrytka zwierzyła się ostatnio na wizji, że znalazła już agencję pośredniczącą w łączeniu rodzin z surogatkami i że zarodki są gotowe do in vitro.

Teraz Khloe Kardashian i Tristan Thompson przygotowują się do powierzenia ich matce zastępczej, która będzie nosiła ciążę. W Stanach Zjednoczonych niezbędne w takiej sytuacji jest spotkanie z terapeutą przygotowującym przyszłych rodziców do współpracy z surogatką.

Muszą oni między innymi zaakceptować fakt, że ciąża może być mnoga, że matka zastępcza może poronić lub podjąć decyzję o zakończeniu ciąży z powodów zdrowotnych.

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zrób to sam": Mydelniczka z kamieni IPLA