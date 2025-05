Kraków zaskakuje turystów nową atrakcją. Zajrzyj pod mury królewskiego zamku

Natalia Jabłońska

Od 23 maja odwiedzający Wawel mogą przeżyć zupełnie nową przygodę. Zamek Królewski otwiera długo wyczekiwaną trasę "Międzymurze – Podziemia Wawelu", która ma szansę stać się jedną z największych turystycznych atrakcji Krakowa. To nie tylko spacer pod ziemią – to wyprawa do samego początku istnienia wzgórza, jego geologicznych fundamentów i średniowiecznych tajemnic.