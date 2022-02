Khloé Kardashian znów zachwyciła fanów

Khloé Kardashian największą popularność przyniósł program "Keeping Up With the Kardashians". Podobnie jak jej cała rodzina wzbudza zainteresowanie na całym świecie. Wszystkie z sióstr Kardashian-Jenner są aktywne w mediach społecznościowych i chętnie dzielą się z fanami swoim luksusowym życiem. Na ich instagramowych profilach nie brakuje odważnych zdjęć w bieliźnie lub bikini.

Ostatnie miesiące nie były dla Khloé Kardashian zbyt łaskawe. Celebrytka musiała się zmierzyć z informacjami o kolejnej zdradzie Tristana Thompsona, z którym wspólnie wychowywała córkę True.



Reklama

Instagram Post

Khloe Kardashian kusi na Instagramie

Zdaje się, że Khloé Kardashian stara się przezwyciężyć ten trudny czas i odciągnąć myśli od ukochanego. Nie tak dawno pochwaliła się efektami ciężkich treningów, a teraz zapozowała w seksownym kostiumie, które dokładnie podkreślił jej kształty. Do kombinezonu dobrała szpilki w tym samym kolorze i złote kolczyki, a włosy spięła w kok.

Instagram Post

Celebrytka zaprezentowała swoją wyrzeźbioną na siłowni figurę 219 milionom obserwujących. Zdjęcie zdecydowanie spodobało się jej fanom, bo nie szczędzili jej komplementów. Od razu pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Pojawiły się głosy, że Khloé Kardashian wygląda wręcz jak bogini.

Instagram Post

***



Zobacz także:



Brit Awards 2022: Te kreacje sporo odsłoniły! Trudno było je rozróżnić...



Małgorzata Kożuchowska bez makijażu. Na zbliżeniu widać wszystko



Natalia Nykiel wspiera środowisko LGBTQ