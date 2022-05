Kim Kardashian należy do grona tych gwiazd, które uwielbiają eksponować w internecie zdjęcia swojego umięśnionego ciała. Co więcej, celebrytka często może liczyć na okładki w różnych pismach. Pojawiła się już między innymi na okładce "Vogue’a", by teraz zabłysnąć na pierwszej stronie "Sports Illustrated". Efekty sesji są zaskakujące.

Kim Kardashian w "Sports Illustrated". Pozuje w skąpym bikini

Magazyn "Sports Illustrated" ogłosił, że Kim Kardashian będzie jedną z czterech kobiet, które zagoszczą na okładce pisma. Obok celebrytki na zdjęciach pojawi się również mama Elona Muska, piosenkarka Ciara i modelka Yumi Nu.

Premiera okładki wywołała jednak spore kontrowersje. Kilka miesięcy temu magazyn deklarował bowiem, iż zamierza promować kobiety, które można naśladować oraz "naturalne modelki", w urodę których nie ingerował żaden chirurg. Internauci są podzieleni. Większość wskazuje, iż Kim Kardashian nie jest do tego odpowiednią osobą.

Kim Kardashian kusi na Instagramie

Tymczasem Kim Kardashian pochwaliła się kolejnymi efektami sesji dla "Sports Illustrated". Gwiazda pozuje w skąpym, czarnym bikini, po raz kolejny prezentując swoje umięśnione ciało.

"Marzenia się spełniają" - napisała pod fotografią gwiazda.

Internauci są pod wrażeniem formy celebrytki, zasypując ją w komentarzach komplementami. Kim Kardashian ma 41 lat i urodziła dwójkę dzieci, a wciąż zachwyca!

