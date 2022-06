Styl Kim Kardashian inspiruje miliony kobiet na całym świecie. Celebrytka od kilku lat słynie z charakterystycznych stylizacji, które podkreślają figurę - to m.in. obcisłe spódnice czy body. Kim od jakiegoś czasu zdecydowanie stawia na minimalizm, unika krzykliwych kolorów i zbyt dużej ilości biżuterii czy innych dodatków.

Kim Kardashian niczym rasowa kusicielka

Tym razem Kim Kardashian postawiła na skórzany "total look", który wyeksponował jej krągłości. W takiej stylizacji gwiazda świętowała urodziny swojej siostry Khloe Kardashian. Gwiazda postanowiła pochwalić się tym razem wąską talią - a tę podkreślił obcisły, skórzany top i spodnie.

Górny element stylizacji raczej nie pozostawia wiele wyobraźni - celebrytka postawiła na głęboki dekolt. Uzupełnieniem stylizacji są czarne buty na obcasie i czarne, designerskie okulary przeciwsłoneczne. Celebrytka dzierżyła w dłoni torebkę Balmain.

Zdjęcie Kim Kardashian znów postawiła na odważną stylizację / Backgrid/East News / East News

Kim Kardashian i odważne stylizacje

Kim Kardashian przeszła już wiele modowych fascynacji, które łączyło jedno: celebrytka od zawsze wprost uwielbia podkreślać swoją figurę. Nie boi się nosić odważnych i przyciągających spojrzenia zestawów. Chociaż w ostatnim czasie celebrytka ma wyraźną słabość do czerni czy bardziej stonowanych kolorów, to do grona najbardziej stylowych gwiazd dostała się dzięki swoim barwnym stylizacjom.

Instagram Post

W jednym z wywiadów Kardashian przyznała, że teraz najbardziej lubi neutralne odcienie. Celebrytka przyznała, że inspiracją dla jej nowej marki kosmetyków Skkn były różne odcienie kamienia. Kim stawia również na minimalizm w swoim domu. Jak widać, jej upodobania przekładają się również na wybór stylizacji.

