Kim Kardashian rozpacza nad rozwodem!

Rozwód Kim Kardashian i Kanye Westa jest już pewny. Jednak do tej pory para nie wypowiadała się na ten temat. Nagranie, które promuje nowy sezon "Z Kamerą u Kardashianów", na którym Kim zalewa się łzami, mówi wiele o tym, co sądzi o rozwodzie z mężem.

Zdjęcie Kim Kardashian rozpłakała się na wizji z powodu rozwodu z Kanye Westem /screen /YouTube

Gdy Kim Kardashian i Kanye West zaczęli spotykać się na poważnie w 2011 roku, fani na całym świecie nie kryli zdziwienia.

Pojawiły się wówczas głosy, że para do siebie nie pasuje i miłość długo nie przetrwa.



Oni jednak zaskoczyli wszystkich - wzięli ślub w 2014 roku i doczekali się czwórki dzieci.



Ich życie wyglądało idealnie aż do 2020 roku... wtedy prasa zaczęła rozpisywać się o ich problemach małżeńskich.



Kilka razy paparazzi przyłapali Kim płaczącą w aucie, albo kłócącą się z Kanye. W końcu to ona złożyła papiery rozwodowe, czym zaskoczyła fanów.



Do tej pory gwiazda nie zabierała głosu w tej sprawie, ale wygląda na to, że jej fani dowiedzą się niebawem wszystkiego, w nowym, ostatnim już sezonie "Z kamerą u Kardashianów".



W telewizji właśnie pojawiła się zapowiedź programu, w której pokazana jest właśnie Kim, zalewająca się łzami.



"Czuję się jak pier****na nieudacznica" - wyznała Kim szlochając.



Najwyraźniej zakończenie małżeństwa z raperem wiele ją kosztuje i dłużej nie ma zamiaru tego ukrywać.





Zdjęcie Kim, która w tym roku skończy 40 lat, nie budzi już takich emocji jak kiedyś. Jeśli wierzyć plotkom, mierzy się także z kryzysem w małżeństwie (od 2014 roku jest żoną Kanye’ego Westa). / Gilbert Flores /Broadimage / East News

