Idealna roślina do sypialni seniora. W nocy poprawia jakość powietrza

Justyna Nachman

Rośliny doniczkowe mogą być nie tylko dekoracją sypialni, ale także naturalnym wsparciem dla zdrowia organizmu. To szczególnie ważne w przypadku osób starszych, których organizm potrzebuje dobrej jakości powietrza podczas snu. Istnieje gatunek, który nocą produkuje tlen, oczyszcza powietrze i nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. To aloes – idealna roślina do sypialni seniora. Jakie ma właściwości i gdzie najlepiej go ustawić, by działał najskuteczniej? Podpowiadamy.