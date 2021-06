Kinga Rusin pokochała podróże i od kiedy latem 2020 roku odeszła z telewizji po wielu latach pracy dla "Dzień Dobry TVN", wyruszyła w egzotyczną podróż.

Tygodniami pokazywała w swoich mediach społecznościowych zdjęcia z piaszczystych plaż i prezentowała dumnie swoje wysportowane ciało w bikini.



Niewiele jednak zdradzała, co dzieje się w jej życiu prywatnym i jakie ma plany na przyszłość.



Teraz jednak okazuje się, że gwiazda postanowiła wrócić do Polski! Z pięknych Malediwów, gdzie przebywała, pierwszym etapem podróży powrotnej było Monako.



To stamtąd gwiazda opublikowała zdjęcie i pochwaliła się: "Już na kontynencie" - napisała krótko dziennikarka.



Gwiazda telewizji najpewniej jest już w swoim domu, w Warszawie i odpoczywa po powrocie. Pojawia się jednak pytanie, co dalej planuje? Czyżby Kinga Rusin miała zamiar wrócić do pracy przed kamerą?



Czas pokaże, ale z pewnością jej fani bardzo by tego pragnęli!

