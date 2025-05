- napisała Aida na swoim Instagramie, otwierając tymi słowami pełen czułości wpis. Dla wielu fanów była to duchowa przypowieść o miłości bez granic, o więzi, która nie kończy się nigdy . "Muzyka naszej duszy gra w rytmie jej serca" - dodała jasnowidząca, przywołując obraz, który poruszył tysiące osób.

W swoim poetyckim stylu Aida opisała również, jak matczyna siła i doświadczenie całych pokoleń kobiet z naszego rodu potrafią stać się opoką w codzienności . To duchowe wsparcie i przypomnienie o sile kobiecej linii przodków.

To kolejny raz, gdy Kosojan-Przybysz trafia w sedno emocji - jej poprzednie posty, dotyczące przeszłości, znaków i powrotów, także odbiły się szerokim echem. Teraz znów nawiązała do tego, co minione - ale przez pryzmat macierzyństwa i pamięci.