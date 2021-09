Kim jest Kinga Zapadka?

Kinga Zapadka pojawiła się w programie, w którym walczyła o względy 18 lat starszego od niej Roberta Kochanka. W końcu to właśnie finalnie ona zdobyła jego serce i dzięki temu zyskała nie tylko miłość, ale i popularność.

Para wciąż jest ze sobą ku zaskoczeniu niektórych i programowe uczucie ma szansę przetrwać!



Dziewczyna wie, jak wykorzystać swoją chwilę sławy i intensywnie prowadzi swoje media społecznościowe oraz chętnie opowiada o swoim życiu prywatnym.



Tym razem zdecydowała się opowiedzieć o operacji piersi, na którą jakiś czas temu się zdecydowała.



"Uważam, że jest piękny i bardzo się cieszę, że wybrałam takie rozmiar i profil, a zrobiłam to, myśląc też o przyszłości - chcę być karmiącą mamą i wiem, że biust po karmieniu niesamowicie się zmienia. Gdybym wybrała profil łezkowy, nie byłabym zadowolona z efektu po ciąży. Przerażała mnie również myśl ewentualnego przekręcenia implantu. Nie wyobrażałam sobie kolejnej operacji" - powiedziała na Instastories Kinga Zapadka.



Opowiedziała także o mrocznej stronie operacji, a mianowicie o tym, jaki ból jej to sprawiało.



"Miałam bardzo mało tkanki tłuszczowej, więc rozciąganie skóry powodowało niesamowity ból. Wyjątkowo źle to przeszłam, (...) po tygodniu nie byłam w stanie nadal wykonać prostych czynności" - powiedziała Kinga.



Kobieta przyznała, że niestety zdarzyło jej się zemdleć po operacji i wymagała już w domu opieki kogoś bliskiego. Teraz jednak cieszy się pięknym biustem i chętnie go eksponuje.

