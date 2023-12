Klaudia El Dursi zachwyca internautów

Gwiazdy Zofia Zborowska w czerni na premierze "Akademii Pana Kleksa". Suknia podkreśliła ciążowy brzuszek Klaudia El Dursi wielu jest dobrze znana z "Hotelu Paradise". W 2020 roku została prowadzącą, ale widzom dała się poznać znacznie wcześniej jako uczestniczka programu "Top Model", w którym dotarła do półfinału. To dało jej przepustkę do polskiego show-biznesu, w którym prężnie rozwija swoją karierę.

Modelka zyskała spore grono fanów, które stale się powiększa. Jej instagramowy profil obserwuje już 907 tys. osób. To właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych dzieli się swoją codziennością. Posty cieszą się sporym zainteresowaniem, a internauci nie kryją zachwytu nad urodą Klaudii El Dursi. Podobnie jest w przypadku jej outfitów zarówno tych na czerwony dywan, jak i na co dzień.

Zdjęcie Klaudia El Dursi zna się na obowiązujących trendach / TRICOLORS/East News / East News

Klaudia El Dursi postawiła na brąz

Klaudia El Dursi doskonale wie, co jest aktualnie modne, a wszystkie jej outfity wpisują się w obowiązujące trendy. Tym razem zachwyciła zimową stylizacją.

Na instagramowym profilu pojawiły się dwa zdjęcia z grudniowego wyjazdu do Londynu. Modelka stolicę Anglii zwiedzała w niezwykle stylowym i komfortowym outficie.

Klaudia El Dursi postawiła na ponadczasową brązową kurtkę puchową z kapturem. Tego typu okrycie wierzchnie co roku jest zimowym hitem.

Uwagę internautów najbardziej przyciągnęła długa dzianinowa sukienka również w odcieniu brązu. Klaudia El Dursi zdecydowała się na model z golfem, który okazał się świetnym wyborem na grudniowe zwiedzanie. Sukienka idealnie dopasowała się do kurtki, a delikatne rozcięcie nie tylko zapewniło swobodę ruchów, ale także stało się elementem przyciągającym wzrok.

Instagram Post Rozwiń

Modelka zdecydowała się również na jedne z najmodniejszych butów tego sezonu. Zamszowe śniegowce cieszą się sporym zainteresowaniem. Nie brakuje jednak osób, którym nie przypadły one do gustu. Należą one do grupy tych elementów garderoby, które albo się kocha, albo nienawidzi. Buty w czekoladowym odcieniu w tym przypadku okazały się hitem i doskonale dopełniły całą stylizację.

Post spotkał się ze sporym odzewem, a internauci wręcz zasypali Klaudię El Dursi komplementami. "Ślicznie", "Pięknie", "Cudowna" - czytamy na Instagramie.

***

