Klaudia El Dursi pozuje w łóżku

Klaudia El Dursi najnowszym zdjęciem na Instagramie wywołała lawinę komentarzy. Nie wszyscy internauci są zadowoleni...

Uczestniczka programu "Top model" pozowanie ma we krwi. Jej egzotyczna uroda, piękne rysy twarzy, a także idealne proporcje sprawiają, że na zdjęciach wychodzi niemal perfekcyjnie. Odkąd zaistniała w show-biznesie zdobyła też grono fanów oraz prawie 570 tysięcy followersów na Instagramie.



Zwykle publikuje w sieci "spokojne", niezbyt roznegliżowane zdjęcia, ale raz na jakiś czas zdarzy jej się pochwalić nieco odważniejszymi fotkami. Tak było i tym razem. Na jej profilu pojawiło się selfie, na którym modelka pozuje w skąpej bieliźnie.



Nie obyło się bez zachwytów fanów:



- Ale ślicznie wyglądasz. Uwielbiam na ciebie patrzeć.



- Cóż za piękność!



- Obłędnie prześliczna i seksowna!



Nie wszystkim jednak spodobało się to, że Klaudia publikuje tak wyzywające zdjęcia. Według niektórych, matka dwójki dorastających synów powinna się zastanowić nad tym, co wrzuca do sieci:



- Matka dwójki dzieci... jesteś taka ładna, zgrabna, po co ten goły tyłek?



- Matka dwójki dzieci. Wstyd.



A jakie jest wasze zdanie? El Dursi przesadziła?