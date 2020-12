Klaudia el Dursi pozuje w szlafroku

Klaudia el Dursi doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę internautów. Jej nowe zdjęcie rozpala wyobraźnię…

Zdjęcie Klaudia El Dursi wie, jak przyciągną uwagę /Kamil Piklikiewicz /East News

El Dursi zdobyła rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "Top Model". Matka dwójki dzieci podbiła serca jurorów i otrzymała złoty bilet, który uprawniał ją do awansu do najlepszej dziesiątki.

Choć piękna brunetka nie wygrała programu, zadomowiła się w polskim show-biznesie na dłużej - została prowadzącą formatu "Hotel Paradise".

Instagramowy profil modelki obserwuje w tym momencie aż 645 tys. użytkowników! Nic dziwnego - el Dursi chętnie zamieszcza tam śmiałe zdjęcia.

Należy do nich ostatnia fotka, do której modelka zapozowała wyłącznie w kusym szlafroczku, odsłaniając ramiona, dekolt i nogi.

Jakby tego było mało, pod zdjęciem napisała:

- Tak lubię bardzo

I zebrała oczywiście setki komplementów. A wy co myślicie o tym ujęciu?

