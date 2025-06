Ortopedzi przyznają, że noszenie klapek oraz japonek znacznie zwiększa ryzyko urazu. Takie obuwie nie chroni bowiem w żaden sposób stawu skokowego, który przez ciągłą konieczność przytrzymywania podeszwy narażony jest na niestabilność, a my - potknięcie się i uraz.

Co ciekawe, w sytuacji potknięcia się mózg człowieka bardziej dba o to, by przytrzymać niestabilny klapek na stopie niż obronić się przed upadkiem.