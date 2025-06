Maciek - w Chorwacji słowo mačka (które wymawia się podobnie do zdrobnienia imienia Maciej) oznacza 'kota'.

- w Rumunii słowo brzmiące bardzo podobnie do imienia Beata oznacza osobę będącą pod wpływem alkoholu.

Michał - czy w tym popularnym polskim imieniu może być coś zabawnego? Jeśli pojedziesz do Chin i się przedstawisz, być może nie zostaniesz właściwie zrozumiany. Imię to brzmi bowiem bardzo podobnie to chińskiego powitania 'ni hao', czyli 'cześć'.