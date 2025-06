Sekret chłodnego blondu i eleganckiej siwizny? Odżywka o szalonym kolorze!

Czy fiolet może uratować nasz kolor włosów? Zdecydowanie tak – jeśli mówimy o fioletowych odżywkach, które neutralizują niepożądane żółte tony i przywracają włosom chłodny blask. To must-have nie tylko dla blondynek, ale również dla posiadaczek siwych kosmyków. Jak je stosować i na co zwrócić uwagę, by wydobyć z fryzury wszystko, co najlepsze?