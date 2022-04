Przede wszystkim Instagram pod żadnym pozorem nie jest miejscem do załatwiania takich spraw. Po drugie, ocena tego czy będzie orzeczenie o winie i jasny podział obowiązków rodzicielskich ustali sąd. Oczywiście ojciec powinien mieć możliwość kontaktu z dzieckiem, natomiast jakie są okoliczności całej sprawy nie wie tak naprawdę nikt. Przeraża mnie to, że ludzie w taki sposób potrafią wypowiadać się, obrażać kogoś i stygmatyzować znając tylko jedną stronę medalu. Zwłaszcza jeżeli wypowiadają się osoby, które nie znają powodu rozstania pary, nigdy nie poznały i nie chciały poznać Oliwii. Już dawno nauczyłam się tego żeby nie oceniać w taki sposób ludzi, mam nadzieję, że wszystko się ułoży i stanie się to z jak najmniejszą szkodą dla dziecka, a każde z rodziców ułoży sobie szczęśliwe życie.