Na początku zeszłego roku zabójczyni Quintanilli udzieliła pierwszego od dekad wywiadu z więzienia na potrzeby miniserialu dokumentalnego "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them", który miał premierę w lutym. Saldivar zapewniała wówczas, że konfrontacja z Seleną nie dotyczyła rzekomego oszustwa - z jej relacji wynikało, że feralnego dnia zamierzała zrezygnować z pełnienia roli kierowniczki fanklubu gwiazdy. Gdy piosenkarka próbowała nakłonić ją do pozostania na stanowisku, wywiązała się między nimi kłótnia.