Ile wody należy pić?

Przyjmuje się, że dziennie powinno się wypijać minimum 2 l wody. Taka porcja jest niezbędna, aby utrzymać odpowiedni poziom wody w organizmie, która cały czas jest wydalana. Pozbywamy się jej podczas procesu pocenia (6 proc.), w kale (6 proc.), poprzez skórę i oddychanie (28 proc.) oraz przez mocz (60 proc.).

Można jednak dokładniej wyliczyć, jakie mamy zapotrzebowanie na wodę w ciągu dnia. Przyjmuje się, że na 1 kilogram masy ciała należy dostarczać 30 mililitrów wody. Przykładowo więc dla osoby, która waży 80 kg, wyliczenia będą następujące:

80 * 0,03 = 2,4

Osoba ważąca 80 kg powinna dziennie wypijać 2,4 l wody. W ten sam sposób możesz policzyć, ile powinieneś pić wody. Ale co tak naprawdę daje picie wody? Przedstawiamy dziewięć zmian, które zachodzą w organizmie, gdy zaczniemy przyjmować więcej płynów.

1. Nawodnienie organizmu

Picie dużej ilości wody pozwoli na należyte nawodnienie, co przełoży się na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Odpowiednia ilość płynów pomoże w przebiegu procesów metabolicznych, transporcie substancji odżywczych do komórek oraz w eliminowaniu produktów przemiany materii. Już nieduże odwodnienie może zaburzyć równowagę, co odbije się na wydolności fizycznej, kondycji ciała i umysłu.

2. Poprawione funkcje mózgu

Mózg składa się w 75 proc. z wody. Picie większej ilości płynów zapewni równowagę elektrolitową, która jest kluczowa do przesyłania impulsów nerwowych. Co więcej, poprawi się koncentracja, szybciej pozbędziemy się uczucia zmęczenia, braku energii czy drażliwości. Picie wody może wspierać pamięć krótkoterminową, zdolności analityczne i funkcje poznawcze.

3. Wsparcie trawienia

Woda jest kluczowa w procesie trawienia, ponieważ pomaga w rozkładaniu jedzenia w żołądku. Usprawnia działanie enzymów trawiennych, przyspiesza metabolizm. Picie większej ilości wody zmniejszy ilość występujących zaparć, wyreguluje ruchy jelit. Ponadto może to zredukować ryzyko wystąpienia refluksu żołądkowo-przełykowego.

4. Poprawa kondycji skóry

Picie dużej ilości wody wpłynie na poprawę nawodnienia skóry, co zapobiegnie jej przesuszeniu. Zapewni to cerze elastyczność i jędrność, zredukuje widoczność zmarszczek i bruzd. Zwiększenie ilości pitej wody sprawi, że cera będzie wyglądać zdrowiej, promienniej i rzadziej będą się pojawiać na niej niedoskonałości takie jak pojedyncze krostki lub trądzik.

5. Redukcja zmęczenia

Regularne picie większej ilości wody pozytywnie zadziała na zwiększenie poziomu energii. Odwodnienie doprowadzi do spadku efektywności transportu tlenu i składników odżywczych do komórek, co wywoła uczucie zmęczenia. Szczególnie odczuwalne będzie to w przypadku osób, które uprawiają intensywną aktywność fizyczną.

Nawet niewielki niedobór wody może zachwiać równowagę w organizmie 123RF/PICSEL

6. Wsparcie układu krążenia

Woda odpowiada także za utrzymanie optymalnej objętości i lepkości krwi. Co za tym idzie, picie odpowiedniej ilości wody zapobiegnie znacznemu zagęszczeniu krwi, co mogłoby zwiększyć ryzyko powstania zakrzepów. Tym samym uchronimy się od niedokrwienia i niedotlenienia niektórych tkanek. Przyjmowanie do organizmu wody ułatwi regulowanie ciśnienia krwi i zadziała profilaktycznie na choroby serca.

7. Oczyszczanie organizmu

Dzięki piciu większej ilości wody wesprzemy pracę nerek, które są odpowiedzialne za filtrowanie krwi i usuwanie toksyn z organizmu. Im więcej będziemy pić, tym większa będzie efektywność pozbywania się patogenów. Odwodnienie natomiast doprowadzi do odkładania się toksyn, zwiększając ryzyko rozwoju m.in. kamicy nerkowej.

8. Pomoc w utrzymaniu prawidłowej wagi

Woda może być skutecznym narzędziem w kontrolowaniu masy ciała. Przyjmowanie jej przed posiłkami może pomóc w ograniczeniu spożywanych kalorii, ponieważ może dawać uczucie sytości i napełnienia. Będzie też świetnym zamiennikiem dla popularnych słodzonych napojów, które w przeciwieństwie do wody, dostarczają zbędnych kilokalorii. W niektórych przypadkach woda może również przyspieszać zrzucanie zbędnych kilogramów.

9. Regulacja temperatury ciała

Woda jest niezbędna dla utrzymania optymalnej temperatury ciała. Podczas wysiłku fizycznego bądź upałów organizm produkuje pot, który ochładza skórę, ale przy okazji odwadnia organizm. Zbyt mała ilość składnika w organizmie doprowadzi do zmniejszenia efektywności procesu, co doprowadzi do hipertermii, czyli przegrzania. Dobre nawodnienie zminimalizuje ryzyko wystąpienia udaru cieplnego.

