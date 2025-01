Olejek pichtowy to esencjonalny olejek eteryczny, pozyskiwany z igieł i młodych pędów jodły syberyjskiej , drzewa rosnącego w surowym klimacie tajgi. Roślina jest znana ze swojej odporności na ekstremalne warunki, co przekłada się na unikalne właściwości olejku. Receptura bazuje na naturalnych procesach destylacji parowej, dzięki czemu gotowy preparat zachowuje cenne składniki aktywne , jaki tak octan bornylu o właściwościach przeciwzapalnych, terpeny działające przeciwbakteryjnie oraz fitoncydy — naturalne substancje przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by cenny olejek dodawać również do szamponów i masek używanych w pielęgnacji fryzury. Ma właściwości zapobiegające wypadaniu włosów i wzmacniające ich strukturę. Można wykorzystać go również jako wcierkę do skóry głowy, co przynosi bardzo dobre rezultaty w likwidowaniu łupieżu, a także zwalczaniu uczucia swędzenia i pieczenia.