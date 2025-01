Suszone śliwki od lat cieszą się uznaniem zarówno w kuchni, jak i w dietetyce. Te niepozorne owoce to prawdziwa skarbnica składników odżywczych, które wspierają zdrowie na wielu poziomach. Warto wiedzieć, dlaczego warto je włączyć do swojej diety, kto szczególnie powinien po nie sięgać oraz z czym najlepiej je łączyć.

Decydując się na włączenie suszonych śliwek do naszego menu, możemy przede wszystkim w naturalny sposób walczyć z zaparciami dzięki wysokiej zawartości błonnika i sorbitolu. Z kolei Witamina K i potas pomagają utrzymać mocne kości, co jest szczególnie ważne w profilaktyce osteoporozy.

Suszone śliwki to zdrowy dodatek nie tylko do słodkich deserów

Suszone śliwki wiele osób dodaje do kompotu lub jako dodatek do bigosu, dla wydobycia smaku potrawy. To jednak nie są jedyne możliwości, by włączyć śliwki w naszą codzienną dietę.