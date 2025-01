Jeśli wybrałeś pierwszy kwiat, oznacza to, że twoją największą wadą bywa chłodne podejście do ludzi. Czasem zapominasz o tym, że uczucia twoich bliskich również są ważne. Przez to czują się zaniedbani. Lubisz przebywać w odosobnieniu, co powoduje, że wiele twoich relacji z ludźmi słabnie. Dodatkowo masz trudności z okazywaniem emocji. Jesteś postrzegany jako osoba neutralna i pozbawiona uczuć.