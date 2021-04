Kourtney Kardashian to jedna ze słynnych sióstr Kardashian i podobnie jak one, bardzo dba o swoją linię. Wszystkie siostry mają tendencję do przybierania na wadze, więc starają się pilnować, by nie przytyć za wiele. Podobnie było z Kourtney, która niegdyś nie była tak szczupła, jak jest teraz.

Zdjęcie Siostry Kardashian bardzo dbają o swój wizerunek od wielu lat / Jeff Kravitz / Getty Images

Kourtney Kardashian zachwyca podobnie jak swoje siostry zgrabnym ciałem, o które bardzo dba.

Jednak nie zawsze tak wyglądała! Kourtney ma skłonności do tycia i mimo miłości do jedzenia, musi bardzo uważać na swoją dietę, jeżeli pragnie zachować szczupłą sylwetkę.



Jakiś czas temu przyznała, że przez pandemię przytyła i by zrzucić zbędne kilogramy spędzała sporo czasu na siłowni. Ale przyjrzała się także nawykom jedzeniowym i skorzystała z pomocy dietetyczki.



Okazało się to strzałem w dziesiątkę! Kourtney trzymając zbilansowaną dietę i zwracając uwagę na deficyt kaloryczny mogła patrzeć na ubywające kilogramy.



"Każdego dnia poświęcam czas na ćwiczenia, czego nigdy nie robiłam - zwłaszcza mając troje małych dzieci. Dzięki temu czuję się o wiele lepiej - psychicznie i fizycznie" - powiedziała w rozmowie z "Poosh".



Zdradziła także w rozmowie z gazetą, co dokładnie je, by jej posiłki były zdrowe i sycące:



"Zwykle jem kurczaka lub łososia i uwielbiam kreatywnie zastępować węglowodany, decydując się na kalafior lub ryż brokułowy".





