Katarzyna Bosacka od lat jest ekspertką w kwestii świadomych zakupów i wyboru zdrowej żywności. W programie "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" radzi Polakom we wspomnianych kwestiach.

Prezenterka i dziennikarka bierze też pod lupę skład popularnych produktów i wskazuje, jakich składników lepiej unikać. Apeluje też o czytanie etykiet. Bosacka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie również stara się edukować. Publikuje też przepisy na zdrowe przekąski czy dania.

Grillowanie pod lupą Katarzyny Bosackiej

Tym razem Bosacka postanowiła wziąć pod lupę grillowanie. A raczej to, jakiego paliwa używamy do pieczenia mięsa czy warzyw na grillu.

"Węgiel czy brykiet? Grill tradycyjny czy gazowy? O tym w dzisiejszej rolce" - napisała na Instagramie.

Jak wiadomo, węgiel i brykiet to popularne paliwa do grillowania. Każde z nich ma swoje plusy i minusy. Węgiel drzewny szybko się rozpala i osiąga wysoką temperaturę. Dzięki temu jedzenie możemy przygotować w dość szybki sposób.

Brykiet natomiast utrzymuje stałą i niższą temperaturę przez dłuższy czas. A to dobre rozwiązanie w przypadku potraw, w przypadku których wymagana jest dłuższa obróbka - mowa o warzywach czy rybach.

Węgiel czy brykiet? Bosacka wyjaśnia, na co zwracać uwagę

Co na ten temat sądzi Katarzyna Bosacka?

"Co wybrać do grillowania? Węgiel czy brykiet? Węgiel to produkt naturalny, nie ma w sobie żadnych dodatków i nie jest udziwniony. Jeśli już grillujemy i mamy tradycyjnego grilla, to wtedy węgiel będzie bezpieczniejszy" - powiedziała.

Następnie Bosacka wzięła pod lupę brykiet. Jak wiadomo, powstaje on ze sprasowanych i drobnoziarnistych materiałów (słoma, trociny, odpadki drzewne). Do jego produkcji wykorzystywany jest głównie drzewny surowiec, ale możliwe są połączenia z innymi materiałami.

"Z brykietem może być bardzo różnie. Może pochodzić z różnych części Europy czy nawet świata. Część komponentów może pochodzić np. z Ukrainy, część z Polski, część z Niemiec, a część z Cypru. To wszystko jest razem sklejone, scalone po to, żeby powstały idealne, okrągłe - właściwie można powiedzieć - kamyczki, czyli brykiety. Do tego trzeba użyć jakiejś żywicy, często żywicy epoksydowej, która jest po prostu szkodliwa podczas spalania" - zwróciła uwagę ekspertka

