Dla Raków czerwiec to emocjonalny poligon. W tym miesiącu Mars wchodzi w znak Raka, co zwiększy u osób spod tego znaku wrażliwość, impulsywność i skłonność do wybuchów. Z kolei Merkury sprawi, że Raki będą czuły potrzebę mówienia o swoich uczuciach. Ryzykują jednak, że zostaną źle zrozumiane. Pełnia w Strzelcu (12 czerwca) aktywuje strefę zdrowia i pracy, co może przynieść nagłe zmiany lub nieoczekiwane obowiązki.