Są ciasta, które wywołują uśmiech już samym wyglądem - i właśnie do tej kategorii należy truskawkowa Charlotte. Obłożona biszkoptami, wypełniona puszystym śmietankowym kremem i udekorowana świeżymi owocami, wygląda jak wyjęta z książki o księżniczkach albo bajki o najlepszej cukierni świata. A co najlepsze - robi się ją bez piekarnika, bez skomplikowanych składników i bez stresu.

Dzień Dziecka to doskonała okazja, by przygotować coś wyjątkowego. To również świetny pomysł na wspólne kucharzenie z dzieckiem - układanie biszkoptów, miksowanie kremu i dekorowanie truskawkami to frajda nawet dla kilkulatka.