Kourtney Kardashian na włoskich wakacjach

Kourtney Kardashian znów jest zakochana

Przez lata partnerem Kourtney Kardashian był Scott Disick. Owocem ich związku jest Mason Penelope oraz Reign. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu. Kourtney Kardashian i Scott Disick rozstali się w 2015 roku.



Aktualnie Kourtney Kardashian spotyka się z muzykiem Travisem Barkerem. To właśnie z nim celebrytka wybrała się na wakacje do Włoch.



Zdjęcie Kourtney Kardashian i Travis Barker aktualnie przebywają we Włoszech / Photopix / Contributor / Getty Images

Kourtney Kardashian i Travis Barker we Włoszech

Kourtney Kardashian za pośrednictwem Instagrama podzieliła się z fanami zdjęciem z ukochanym. Celebrytka pokazała ujęcie, jak czule całuje Travisa Barkera.



Para zapozowała na tle wspaniałych włoskich widoków. To, co jednak najbardziej przyciąga uwagę to skąpy strój Kourtney Kardashian. Celebrytka zdecydowała się założyć odważne bikini.



Kourtney Kardashian i Travis Barker nie ukrywają swojego związku, a za pośrednictwem mediów społecznościowych chętnie pokazują wspólne zdjęcia.



Na swoim instagramowym profilu muzyk również pochwalił się zdjęciem z Włoch. Travis Barker zamieścił zdjęcie, na którym widać, jak całuje się z Kourtney Kardashian na pokładzie jachtu.



