Kourtney Kardashian swoją popularnść zawdzięcza głównie rodzinnemu reality show "Keeping Up with the Kardashians". Program doczekał się aż 20 sezonów, a zainteresowanie rodziną Kardashian-Jenner dalej nie maleje. Kourtney podobnie jak cała rodzina jest znana niemal na całym święcie. Jej instagramowy profil śledzi 168 mln osób, a celebrytka stara się być w stałym kontakcie ze swoimi fanami.

Instagram Post

Siostry Kardashian-Jenner nie mają problemu z pozowaniem w skąpych strojach oraz bikini. Chętnie stawiają na kreacje, które odsłaniają trochę ciała.

Reklama

Kourtney Kardashian zdecydowała się na ryzykowną stylizację. Na oficjalnej premierze nowego rodzinnego show "The Kardashians" najstarsza z sióstr pojawiła się w czarnej sukni z wycięciem, które odsłoniło nie tylko brzuch, ale także piersi.

Instagram Post

Celebrytka na swoim instagramowym profilu właśnie opublikowała serię zdjęć z domu. Zapozowała tuż przed wyjściem, a efektem sesji chętnie podzieliła się z fanami. Internauci nie kryli zachwytu i nie szczędzili miłych słów.

Instagram Post

***

Zobacz także:

Anna Lewandowska niepocieszona. Musiała się wyżalić! "Mąż nie był z tego powodu zadowolony"

Jessica Simpson chwali się jak schudła. Ale sylwetka!

Edyta Pazura zachwyciła ponętnym kadrem. Oto kto zrobił zdjęcie

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc.10: Julia Avdeenko INTERIA.PL