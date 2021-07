Kim jest Kristina Pimenova?

Kristina Pimenova jest córką piłkarza Ruslana Pimenova i modelki Glikerii Shirokovejnej. Przyszła na świat 27 grudnia 2005 roku w Rosji, co oznacza, że pod koniec tego roku skończy 16 lat.

Pomimo młodego wieku jest jednak doświadczoną modelką, która pozowała przed obiektywem i pojawiała się na wybiegu, pracując dla znanych marek tj. Armani, Ralph Lauren, Levi, Roberto Cavalli, czy Guess.

Jej kariera w modelingu rozpoczęła się bardzo wcześnie, bo nastolatka miała jedynie cztery lata, kiedy zaczęła stawiać pierwsze kroki w branży. Jej zdjęcia zachwyciły projektantów i szybko podbiły świat, w wyniku czego młoda modelka zdobyła ogromną popularność.

Reklama

Jako ośmioletnia dziewczynka, w 2014 roku Kristina Pimenova została okrzyknięta przez magazyn Women Daily "najpiękniejszą dziewczynką świata", co sprawiło, że z dnia na dzień zainteresowanie wokół niej znacząco wzrosło.

Odtąd stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i rozchwytywanych przez projektantów dzieci na świecie.

Instagram Post

Kristina Pimenova. Jak "najpiękniejsza dziewczynka świata" wygląda dziś?

Profil 15-letniej Kristiny Pimenovej na Instagramie aktualnie obserwują już prawie dwa miliony i 700 tysięcy osób, a przecież młoda gwiazda jest dopiero na początku swojej kariery.



Młoda influencerka nie może narzekać na brak propozycji zawodowych, ale pomimo tego aktywnie udziela się w sieci, regularnie dzieląc się ze swoimi fanami zdjęciami z zapierających dech w piersiach sesji zdjęciowych i codziennego życia.



Kristina Pimenova wyrasta na atrakcyjną młodą kobietę. Nastolatka wciąż stroni od mocnego makijażu, którego zresztą zupełnie nie potrzebuje, bo tak spektakularna naturalna uroda jak jej, nie potrzebuje dodatkowej oprawy.



Co ciekawe, piękna Rosjanka ma na swoim koncie również debiut na szklanym ekranie. W 2018 roku wystąpiła jako Dasha w filmie "The Russian Bride", a rok później zagrała w produkcji "Creators: The Past"

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Jak widać, "najpiękniejsza dziewczynka świata" wciąż zachwyca!



Oprócz tekstu o pięknej Kristinie Pimenovej przeczytaj również:



Jennifer Aniston i jej sposób na młody wygląd



Nietypowe znalezisko pod domem

Maja Hyży pokazała, co skrywa pod ubraniem!

Zobacz także: