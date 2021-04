Królowa Elżbieta i książę Filip przeżyli w małżeństwie 74 lata. Choć monarchini jest niezwykle silną kobietą i rzadko okazuje emocje, to trudno się dziwić, że tym razem trudno jej zachować kamienną twarz. 21 kwietnia królowa Elżbieta II kończy 95 lat i niestety dzieje się to w cieniu żałoby.

Zdjęcie Królowa Elżbieta obecnie jest pogrążona w żałobie po stracie męża / Andrew Parsons / i-Images / East News

17 kwietnia 2021 roku królowa Elżbieta pochowała ukochanego męża. Ceremonia pogrzebowa była transmitowana na całym świecie, a widok samotnej królowej po prostu chwytał za serce.



Zaledwie kilka dni po pogrzebie, 21 kwietnia, królowa obchodzi swoje 95. urodziny i niestety jest to dla niej ogromnie trudny moment.



Oczywistym było, że królowa podejmie decyzję o braku przyjęcia i nie będzie obchodzić swoich urodzin.



Jak donosi "The Telegraph", w tym roku najbliżsi członkowie uczczą urodziny królowej zwykłym lunchem. Odwołana została również salwa honorowa na cześć królowej, która zawsze tego dnia wybrzmiewa w samo południe.



Zwyczajem także stało się, że członkowie rodziny królewskiej, gdy obchodzą urodziny, publikują w mediach swój aktualny portret. Tak było również w przypadku królowej.



Jednak zagraniczne media donoszą, że w tym roku, poddani go nie zobaczą.

Zdjęcie Królowa Elżbieta może liczyć na wsparcie rodziny / Rex Features / East News

Zdjęcie W dniu pogrzebu księcia Filipa oczy całego świata były zwrócone na królową Elżbietę / Pool / Samir Hussein / Getty Images

