Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

W poniedziałek na ogół zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu w całym kraju. Na południu mogą pojawić się burze i grad. Tam również opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Na termometrach od 19 st. C na północy Polski, ok. 24 st. C w centrum, do 27 st. C na południu i wschodzie. Chłodniej będzie nad samym morzem, tam ok. 16 st. C.

We wtorek pogodnie na północy i na zachodzie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Trzeba przygotować się na przelotne opady deszczu i burze, którym może towarzyszyć gradobicie. Temperatura maksymalna wyniesie od ok. 19 st. C na północy i miejscami na południu, do 25 st. C w centralnej Polsce i na zachodzie. Ponownie chłodniej nad samym morzem, ok. 16 st. C - wskazuje IMGW.

W środę i w czwartek bez większych zmian w pogodzie - utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, lokalnie wystąpią burze i grad. Zrobi się jednak cieplej, bowiem termometry wskażą od 22 st. C na wybrzeżu do 28 st. C na zachodzie. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 80 km/h.

W piątek przewaga chmur, burze możliwe na wschodzie i na południu Polski, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Na termometrach od 20 st. C na północy kraju, ok. 25 st. C w centrum, do 27 st. C na południu. Najniższe wartości nad samym morzem, ok. 15-18 st. C.

Zapowiada się upalny weekend?

W sobotę miejscami na południu i na wschodzie Polski temperatura może wynieść nawet 30 st. C. Zdecydowanie chłodniej nad morzem - ok. 18 st. C, na zachodzie 20 st. C, a w centrum 26 st. C. "W wielu miejscach wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Podczas burz możliwe porywy wiatru do 85 km/h" - ostrzega IMGW.

W niedzielę przelotne opady deszczu niemal w całej Polsce, zachmurzenie umiarkowane i duże. Na termometrach od 16 st. C na północnym zachodzie, w centrum ok. 20 st. C, a najcieplej na południowym wschodzie, tam ok. 26 st. C.

