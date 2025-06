Jednym z najbardziej rozpowszechnionych mitów jest przekonanie, że im wcześniej kupimy bilet, tym mniej zapłacimy. W praktyce nie zawsze się to potwierdza - szczególnie w przypadku lotów krótkodystansowych realizowanych przez tanie linie lotnicze. Ceny biletów zmieniają się dynamicznie i zależą od wielu czynników, a nie sztywno ustalonej daty zakupu.

Bilety kupowane na kilka miesięcy przed terminem mogą kosztować więcej niż te rezerwowane na sześć czy osiem tygodni przed odlotem. W licznych przypadkach szukanie biletów dopiero na około dwa miesiące przed datą wylotu to najrozsądniejsze rozwiązanie. Wówczas możemy zacząć obserwować, jak zmieniają się ceny, tak by zakupić nasz bilet w najlepszym momencie.

A co z biletami last minute ? Tutaj sprawa również nie jest taka prosta i wiele zależy od popularności terminu i trasy. Linie lotnicze dobrze wiedzą, że osoby kupujące bilety na ostatnią chwilę - często z powodów zawodowych, rodzinnych czy nagłych - są skłonne zapłacić więcej. Dlatego ceny takich biletów są często celowo zawyżane.

Nie oznacza to jednak, że nie zdarzają się wyjątki. W przypadku mniej popularnych tras lub lotów czarterowych może dojść do sytuacji, w której przewoźnik, widząc niskie zainteresowanie, zdecyduje się na obniżkę. Takie promocje trafiają się często tuż przed odlotem - warunkiem jest gotowość do podróży niemal z dnia na dzień.