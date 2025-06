Niewidzialne zagrożenie - promieniowanie UVA i UVB

Promienie UV, choć niewidoczne, mają bezpośredni wpływ na kondycję naszej skóry. Promieniowanie UVA przenika w głąb naskórka, uszkadzając włókna kolagenowe i przyczyniając się do powstawania zmarszczek, utraty jędrności oraz przebarwień. UVB z kolei odpowiada głównie za oparzenia słoneczne i uszkodzenia DNA w komórkach skóry - a to prosta droga do nowotworów.

Dobrej jakości krem z filtrem SPF 30 lub 50 chroni przed oboma typami promieniowania. Co ważne, promienie UV docierają do naszej skóry nie tylko w pełnym słońcu - przebijają się także przez chmury, szyby samochodowe, a nawet przez okna biur czy mieszkań. Oznacza to, że ekspozycja na promieniowanie trwa przez cały rok, nie tylko latem.

Słońce postarza szybciej niż czas

Jednym z najczęstszych efektów nadmiernej ekspozycji na słońce bez ochrony jest fotostarzenie - proces przyspieszonego starzenia się skóry wywołany przez promieniowanie UV. Objawia się głębokimi zmarszczkami, suchością, utratą elastyczności oraz powstawaniem plam pigmentacyjnych i przebarwień. Skóra staje się cieńsza, bardziej wrażliwa i wyraźnie starsza, niż wskazuje na to metryka.

Wynika to z degradacji włókien kolagenowych i elastyny - podstawowych składników odpowiadających za jędrność skóry. Ich osłabienie prowadzi do trwałych zmian w strukturze naskórka. To właśnie dlatego dermatolodzy podkreślają, że codzienne stosowanie kremu z filtrem powinno stać się rutyną pielęgnacyjną, a nie sezonową modą.

Zawsze pamiętaj o ochronie skóry. Kremy SPF to podstawa

Najpoważniejszym skutkiem braku ochrony przeciwsłonecznej może być nowotwór skóry. Szczególnie groźny jest czerniak - agresywna forma raka, która w wielu przypadkach rozwija się z pozornie niegroźnych zmian skórnych. Głównym czynnikiem ryzyka są właśnie mutacje DNA wywołane promieniowaniem UVB.

Eksperci podkreślają, że systematyczne stosowanie filtrów przeciwsłonecznych znacząco zmniejsza to ryzyko - nawet o 40-50 proc. Wystarczy codziennie nakładać krem z odpowiednio wysokim filtrem na odkryte partie ciała, nie tylko na plaży, ale także przed wyjściem do pracy, na spacer czy zakupy.

