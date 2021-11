Królowa Elżbieta ostatnio niepokoi poddanych swoim stanem zdrowia. Monarchini była widziana o lasce, lekarze zabraniali jej także takich aktywności jak jazda konna czy picie ulubionych drinków. Królowa odwołała także swój udział w kilku ostatnich wydarzeniach.



Królowa Elżbieta II nie pojawiła się m. in. na szczycie klimatycznym COP26, odwołała wizytę w Irlandii Północnej, a ostatnio także podczas Festival of Remembrance, kiedy to spędziła noc w szpitalu - wszystko z powodu jej gorszego samopoczucia.





Królowa Elżbieta - stan zdrowia. Co się dzieje z królową?

Królowa Elżbieta miała jednak wziąć udział w uroczystości składania wieńców pod The Cenotaph w ramach obchodów Niedzieli Pamięci - miała obserwować ceremonię z balkonu budynku brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jej obecność potwierdził Pałac Buckngham w czwartek. W ostatniej chwili odwołała jednak swój udział.





"Królowa, po naciągnięciu mięśni pleców, z wielkim żalem podjęła dziś rano decyzję, że nie będzie mogła uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach Niedzieli Pamięci pod The Cenotaph. Jej Wysokość jest rozczarowana, że opuści tę uroczystość"

- poinformował Pałac Buckingham. Wieniec w imieniu królowej ma złożyć książę Karol. W uroczystości udział wezmą również księżna Camilla, jego syn książę William wraz z księżną Kate, premier Boris Johnson i lider opozycji Keir Starmer.

Królowa Elżbieta ma uraz pleców

Według brytyjskich mediów cytowanych przez PAP, uraz nie ma związku z niedawnym zaleceniem lekarskim, by odpoczęła, lecz wydarzył się niedawno i istnieją przypuszczenia, że jest on efektem przejazdów samochodem i długiego okresu stania.





"Jest to oczywiście niewiarygodnie niefortunny czas i nikt nie żałuje dzisiejszej nieobecności królowej bardziej głęboko niż sama Jej Wysokość" - powiedziało źródło na dworze królewskim cytowane przez Sky News. Brytyjskie media podkreślają, że 95-letnia królowa ma nadzieję, że już w przyszłym tygodniu wróci do wykonywania lżejszych obowiązków.



