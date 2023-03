Spis treści: 01 Kryzys w małżeństwie księżnej Kate i księcia Williama. Nie są tacy idealni?

02 Wszystko zaczęło się od romansu Williama? Kate nie może o tym zapomnieć

03 Romas, stres i kryzys. Co dalej z małżeństwem Kate i Williama?

Kryzys w małżeństwie księżnej Kate i księcia Williama. Nie są tacy idealni?

Patrząc na zdjęcia, czy na nagrania księżnej Kate i księcia Williama, można pomyśleć, że są parą idealną. W prasie zawsze wypowiadają się o sobie nawzajem z szacunkiem i humorem, a gdy pozują razem podczas publicznych wystąpień, nie można im niczego zarzucić.

Książę Harry ma już dość zachowawczych wypowiedzi. Rozpęta piekło? Co prawda nie okazują sobie tyle czułych gestów co Meghan Markle i książę Harry, ale często media tłumaczyły to przestrzeganiem zasad etykiety i dobrego wychowania.

Jednak ostatnio coś zmieniło się w zachowaniu Kate i Williama, co od razu odnotowali internauci, patrząc na nagrania pary. Spojrzenia, jakie rzucała mężowi Kate, pełne chmurności i złości, czy cedzone przez zęby słowa, nie przeszły bez echa.

Wszystko zaczęło się od romansu Williama? Kate nie może o tym zapomnieć

Zdjęcie Oziębłe zachowania Kate nie uszły uwadze internautów / Samir Hussein / Getty Images

To był dopiero początek spekulacji na temat tego, co dzieje się w związku książęcej pary.

Szybko powróciły plotki o niewierności księcia Williama. Miał on mieć romans z Rose Hanbury, byłą modelką, obecnie żoną markiza Cholmondeley i... byłą przyjaciółką księżnej Kate. Powód rozpadu ich przyjaźni jest oczywisty. To właśnie ona miała jakiś czas temu zawrócić w głowie Williamowi.

To właśnie dzięki małżeństwu ze starszym od siebie o 24 lata markizem Cholmondeley Rose Hanbury trafiła do arystokratycznego świata i tam szybko zaprzyjaźniła się z młodziutką wówczas Kate Middleton. Wówczas też miało dość do poznania Williama i Rose, a znajomość ta posunęła się za daleko.

Romas, stres i kryzys. Co dalej z małżeństwem Kate i Williama?

Zdjęcie Publicznie księżna Kate i książę William mają zachowywać pozory idealnego małżeństwa / WPA Pool / Getty Images

Nie tylko romans miał wpłynąć na związek Kate i Williama. Kłótnie z Meghan Markle i Harry'm także odcisnęły piętno na Williamie i Kate. Obecnie, po śmierci królowej Elżbiety II, przejęli oni lwią część obowiązków po księciu Karolu, który został królem.

Zmęczenie, stres i wzajemne obwinianie się za błędy miały zdaniem brytyjskiej prasy przyczynić się do pogłębienia kryzysu w małżeństwie tej dwójki.

Znawca rodziny królewskiej i były pracownik pałacu Tom Quinn w ostatnim wywiadzie dla "Fox News", wyjawił, że Kate i William to nie te osoby, za które uważają ich poddani.

"Ich związek to nie tylko słodycz. Mają okropne awantury, podczas których rzucają w siebie różnymi rzeczami. Kate może wydawać się bardzo spokojną osobą, William również. Ale to nie zawsze jest prawda" - mówił Tom Quinn.

Za zamkniętymi drzwiami domu Kate i Williama mają rozgrywać się ogniste awantury.