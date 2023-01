Książę Harry udzielił kolejnego wywiadu. Ma dość milczenia

Do tej pory wszelkie kłótnie, skandale i afery w brytyjskiej rodzinie królewskiej stały pod znakiem zapytania jeżeli chodzi o prawdziwość tych zdarzeń.

“Sussexowie, kłamstwa i kasety wideo”. Król i media boją się Harry’ego i Meghan?

Meghan i Harry w nowym dokumencie Netflixa. Jest data premiery

Z czego żyją Meghan i Harry? Sporo stracili odchodząc z rodziny królewskiej

Książę Harry i Meghan Markle długo to ukrywali. Zdjęcia ujrzały światło dzienne Brytyjska prasa spekulowała, a członkowie monarchii zgodnie z niepisaną zasadą milczenia, nie komentowali tych kontrowersyjnych doniesień.

Nawet gdy media dosłownie huczały od plotek dotyczących powodów kłótni między Williamem, Kate, a Harrym i Meghan, oni tylko w neutralny sposób komentowali zaistniałą sytuację.

Ten czas już się skończył i Harry postanowił iść śladem swojej żony, Meghan Markle, chcąc opowiedzieć całą prawdę o swojej rodzinie.

Dlatego po sukcesie związanym z premierą filmu dokumentalnego "Harry i Meghan", gdzie małżeństwo po swojej ucieczce z Wielkiej Brytanii mogło opowiedzieć swoją wersję historii, Harry chce kontynuować wyjawianie swojej prawdy.

Reklama

Okazuje się, że Harry wziął udział w kolejnym programie, gdzie opowiedział o swoich powodach odejścia od rodziny królewskiej. Zwiastun show pojawił się już w sieci.

Czytaj też: Z czego żyją Meghan i Harry? Sporo stracili odchodząc z rodziny królewskiej

"Przez długi czas próbowałem załatwiać swoje prywatne sprawy. Jednak wtedy zawsze pojawiały się plotki, spekulacje, doniesienia o mnie i mojej żonie. Zasada mojej rodziny brzmi: Nigdy nie narzekaj, nigdy nie wyjaśniaj. A tak naprawdę spotykają się z przedstawicielami prasy i sprzedają im swoje historie. Przez sześć lat słyszałem, że rodzina królewska nie może nic zrobić, aby chronić mnie i moją żonę. Lecz zrobili to, żeby chronić innych jej członków. Wtedy milczenie staje się zdradą - powiedział książę Harry w opublikowanym zwiastunie.

Biografia księcia Harry'ego. Ujawnił, że William rzucił się na niego w agresji

Zdjęcie Gdy niedawno William, Kate, Harry i Meghan musieli pokazać się razem, widać było między nimi chłód / WPA Pool / Getty Images

Dodatkowo światło dzienne ma niedługo, bo już 10 stycznia, ujrzeć biografia księcia Harry'ego. Jak ujawnia dziennik "The Guardian", to właśnie tam Harry ostatecznie rozlicza się z bratem i szwagierką.

W treści biografii znajdziemy historie, o których cała rodzina królewska do tej pory milczała. Harry wraca do słynnej kłótni między nim i bratem z 2019 roku. To wtedy William miał nazwać Meghan "trudną", "niegrzeczną" i "agresywną".

"William chwycił mnie za kołnierz, zerwał naszyjnik i powalił na ziemię" - napisał w biografii Harry, objaśniając sytuację.

Szarpanina między braćmi była taka, że Harry miał upaść na plecy, rozbijając miskę psa.

Czytaj też: Meghan bez makijażu, Harry w dresach. Tak zaskoczył mnie dokument "Harry i Meghan"

"Przez chwilę leżałem zszokowany, potem stanąłem na nogach i kazałem mu wyjść" - czytamy dalej relację Harry'ego.

To tylko niektóre z szokujących faktów, jakie pojawiły się z książce Harry'ego. Fani mogą spodziewać się tam także fragmentów dotyczących Kate, która do tej pory uchodziła za chodzący ideał.

Czytaj też: Pracownicy Pałacu mieli ostrzegać Harrego przed Meghan Markle? „To się skończy łzami”

Zdjęcie Prawdziwa wojna między braćmi dopiero się zaczyna? / WPA Pool / Getty Images

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Księżna Yorku w Polsat News o pomocy Polaków ukraińskim uchodźcom: Jesteście ogromną inspiracją Polsat News