Afganistan. Najbliższe siedem dni to będzie jatka. Tam się coś dziwnego kroi, tam się robi coś, to jak... Dla mnie to nie podlega najmniejszej dyskusji, że wszystko, co się dzieje w Afganistanie, to jest realizacja konkretnego planu. Planu bardzo mocno przygotowanego, bardzo szybkiego i bardzo konkretnego...