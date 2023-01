Po prostu nie mogłem zaakceptować tego, że odeszła. Byłem rozdarty, bo z jednej strony wiedziałem, że mama nigdy by nam tego nie zrobiła, z drugiej zaś sądziłem, że to wszystko było częścią jakiegoś większego, misternie skonstruowanego planu. Przez długi czas wierzyłem, że nie umarła. Żywiłem nadzieję, że ona żyje, że pewnego dnia zadzwoni do nas, byśmy do niej dołączyli