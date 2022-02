Na oficjalnym koncie księcia Karola i jego żony, Camilli na Twitterze pojawiło się oświadczenie, z którego wynika, że 73-letni spadkobierca brytyjskiego tronu ponownie zaraził się COVID-19 i musiał w czwartek nagle odwołać swój udział w wydarzeniu w angielskim mieście Winchester, podczas którego miał odsłonić posąg żydowskiej bizneswoman z czasów średniowiecza.

- Książę jest głęboko rozczarowany, że nie może uczestniczyć w dzisiejszych wydarzeniach w Winchester i postara się jak najszybciej przełożyć swoją wizytę

- napisano w oświadczeniu.





Książę Karol otrzymał pozytywny test zaledwie kilka godzin po tym, jak spędził wieczór z dziesiątkami osób w British Museum, gdzie świętował działalność British Asian Trust, którego jest patronem założycielem.

Niestety, media podały także, że książę miał kontakt z królową. Według ich informacji spotkali się "niedawno", ale póki co Elżbieta II nie wykazuje żadnych objawów i jest na bieżąco monitorowana.

To już drugi raz, gdy książę Karol mierzy się z COVID-19. Pierwszy pozytywny wynik uzyskał pod koniec marca 2020 r., na samym początku pandemii. Wtedy zakażony był także jego syn, William.



Książę Karol, który jest w pełni zaszczepiony i gorąco zachęca do tego innych, powiedział kiedyś, że w momencie, gdy został zarażony po raz pierwszy, doświadczył jedynie łagodnych objawów i przeszedł chorobę "dość lekko". Przyznał jednak, że długo nie mógł odzyskać smaku i węchu. Trzymamy kciuki, by i tym razem COVID-19 obszedł się z nim łagodnie.



