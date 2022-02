Brigitte Macron mierzy się z niedorzecznymi informacjami na swój temat

W kwietniu we Francji odbędą się wybory prezydenckie. Zgodnie z sondażem Instytutu Ifop-Fiducial dla dziennika "Le Figaro" i stacji LCI, Emmanuel Macron prowadzi, uzyskując 27-proc. poparcie. Obecny prezydent Francji walczy o drugą kadencję, a jego żona musi mierzyć się z informacjami, które niewątpliwie mają jej zaszkodzić.

Jak się okazuje, od pewnego czasu krążą plotki mówiące o tym, że Brigitte Macron miała urodzić się jako mężczyzna - Jean-Michel Trogneux, a po czasie zdecydować się na operację zmiany płci.



Brigitte Macron i Emmanuel Macron poznali się na początku lat 90. Obecny prezydent Francji miał wtedy zaledwie 16 lat, a starsza o 24 lata kobieta była jego nauczycielką. Mimo że Brigitte Macron była mężatką i matką trójki dzieci, po pewnym czasie połączyło ich uczucie. Emmanuel Macron na ostatni rok nauki wyjechał do Paryża, ale ich związek przetrwał. Na ślubnym kobiercu stanęli 20 października 2007 roku.

Zdjęcie Jak podaje BBC, za rozpowszechnianiem fałszywych informacji mogą stać przeciwnicy obecnego prezydenta Francji / Liewig Christian/ABACA/Abaca/East News / East News

Brigitte Macron reaguje na plotki

Po tylu latach związek nadal wzbudza kontrowersje, a na temat prezydenckiej pary co pewien czas rodzą się nowe plotki. Pojawiły się m.in. spekulacje dotyczące orientacji seksualnej prezydenta Francji. Mówiono, że Emmanuel Macron jest gejem, a jego związek z Brigitte Macron to tylko przykrywka. Jakby tego było mało, krążyły plotki o rzekomym romansie prezydenta ze swoim ochroniarzem.



Tym razem zaatakowana została Brigitte Macron. Zdaniem redaktorów czasopisma "Faits et documents", którzy mieli przeprowadzić dziennikarskie śledztwo, żona prezydenta Francji urodziła się jako mężczyzna Jean-Michel Trogneux. Nie trzeba było długo czekać, by plotki zaczęły królować w mediach społecznościowych.



Jak podaje BBC, za rozpowszechnianiem fałszywych informacji mogą stać przeciwnicy obecnego prezydenta Francji. Miało nawet dojść do usunięcia brata Brigitte Macron z publicznie dostępnego drzewa genealogicznego. Istnieje prawdopodobieństwo, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

